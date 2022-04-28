



741 са новите случаи на COVID-19, 8 от тях са в област Кюстендил, сочат данните на Единния информационен портал. Те са установени при направени 9 977 теста. Починали са 8 души. Новопостъпилите в болница са 138. Хоспитализираните са били 937 души, от тях 97 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 5349. 1 337 ваксини са поставени.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 22 нови случая, Бургас - 63, Варна - 28, Велико Търново - 23, Видин - 9, Враца - 10, Габрово - 11, Добрич - 9, Кърджали - 0, Кюстендил - 8, Ловеч - 24, Монтана - 8, Пазарджик - 22, Перник - 14, Плевен - 13, Пловдив - 53, Разград - 2, Русе - 13, Силистра - 12, Сливен - 20, Смолян - 4, София-град - 263, София-област - 24, Стара Загора - 39, Търговище - 4, Хасково - 15, Шумен - 13, Ямбол - 15.