609 са новите случаи на коронавирус у нас, 4 от тях са в област Кюстендил





609 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 8739 теста.

938 се лекуват в болници. От тях 116 души са в интензивни отделения.

Като излекувани през изминалото денонощие са отчетени 2470, а починалите са 11 души.

Поставени са 1 348 ваксини.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 17 нови случая, Бургас - 35, Варна - 25, Велико Търново - 7, Видин - 16, Враца - 14, Габрово - 3, Добрич - 12, Кърджали - 0, Кюстендил - 4, Ловеч - 22, Монтана - 17, Пазарджик - 11, Перник - 14, Плевен - 14, Пловдив - 37, Разград - 3, Русе - 15, Силистра - 12, Сливен - 13, Смолян - 1, София-град - 236, София-област - 12, Стара Загора - 29, Търговище - 6, Хасково - 17, Шумен - 13, Ямбол - 4.