Байдън спасява американците от скъп бензин с увеличаване на етанола

Американският президент Байдън заяви във вторник, че способността на американците да плащат за бензин не трябва да зависи от това дали един диктатор обявява война и "извършва геноцид" над половината свят, съобщи "Ройтерс".

Белият дом не коментира веднага забележките му.

Putin’s invasion of Ukraine has driven up gas prices and food prices all over the world. 70% of the increase in prices in March came from the Putin Price Hike.



I’m doing everything I can to bring down prices and address the Putin Price Hike.