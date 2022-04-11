Бюрата по труда в Бобов дол и Кочериново обявиха, че нямат свободни работни места





Дирекция Бюро по труда- Дупница



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 главен енергетик Висше образование

1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 инженер, енергетик Висше образование,обект гр. Димитровград

1 инженер, автоматизация на производството Висше образование,обект гр. Димитровград

1 инженер, химически процеси Висше образование,обект гр. Димитровград

1 инженер,механик Висше образование,обект гр. Димитровград

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 МЕСТА

6 общи работници Средно, основно образование

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

5 водопроводчици външно В и К Средно образование

1 машинист, еднокофов багер Средно, основно образование

4 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево

1 техник, охранителна техника Средно образование

3 машинни оператори, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

2 шивачи Средно образование

1 работник, сглобяване на детайли Средно образование

1 трудов медиатор-посредник Средно образование

1 шлосер Ср. образование, обект гр. Димитровград

1 лаборант Ср. образование, обект гр. Димитровград

1 електромонтьор Ср. образование, обект гр. Димитровград

50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене- Средно, основно образование

2 управители,финансово-кредитна и паричнообменна дейност Средно образование

30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование, обект с. Овчарци

2 камериери/ки Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 общ работник обект гр. Сапарева баня по чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

7 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

12 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

8 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня Сапарава баня

4 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

3 счетоводители Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор

1 общ работник обект гр. Пловдив Срочен договор

2 куриери Срочен договор

1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 сервитьор обект гр.Дупница Срочен договор

1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор

10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

1 обслужващ магазин Срочен договор

1 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор

2 кроячи,обувно производство Срочен договор

6 машинни оператори,обувно производство Срочен договор

3 куриери,служба/офис Срочен договор

2 работници, поддръжка Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

3 разносвачи обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор,опаковане/увиване Срочен договор

1 продавач,интернет търговия Срочен договор

1 счетоводител,оперативен Срочен договор

1 мияч,превозни средства(ръчно) Срочен договор

1 носач-товарач,стоки Срочен договор

1 организатор,експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност Срочен договор

2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня, с. Паничище Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 барман обект гр. Рила Срочен договор

1 помощник-готвач обект гр. Рила Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с.Яхиново Срочен договор

1 технически секретар обект с.Яхиново Срочен договор

2 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

2 отчетници, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

2 бояджии, превозни средства Срочен договор

4 отчетник, счетоводство Срочен договор

2 деловодители Срочен договор

4 пласьори, стоки Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор