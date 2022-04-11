2 са новите случаи на Ковид в област Кюстендил, 265 са в страната





2 са новите случаи на коронаривус в област Кюстеднил за изминалото денонощие, сачат данните от Единния инфомационен портал.

265 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 6,3% от направените 4143 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.

В болница се лекуват 1252 души, от тях 136 са в интензивно отделение.

Излекуваните са 224 души. Починалите са 8.

През последното денонощие са били поставени 121 дози ваксини.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 8 нови случая, Бургас - 10, Варна - 22, Велико Търново - 2, Видин - 4, Враца - 1, Габрово - 4, Добрич - 0, Кърджали - 3, Кюстендил - 2, Ловеч - 1, Монтана - 9, Пазарджик - 11, Перник - 3, Плевен - 10, Пловдив - 10, Разград - 1, Русе - 5, Силистра - 1, Сливен - 4, Смолян - 2, София-град - 118, София-област - 9, Стара Загора - 5, Търговище - 3, Хасково - 5, Шумен - 11, Ямбол - 1.