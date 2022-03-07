Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 инженер, производство Висше образование, обект гр. Кюстендил
1 главен енергетик Висше образование
1 младши експерт Висше образование, обект гр. Бобошево
1 учител,начален етап I-IV клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 65 МЕСТА
3 заварчици Средно, основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
6 общи работници Средно, основно образование
2 водачи, мотокар Средно, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 графичен дизайнер Средно образование
5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево
2 машинни оператори, обувно производство Основно образование
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир
10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир
5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир
5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир
2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир
5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир
1 организатор, производство Средно образование, обект гр. Кюстендил
2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование
1 машинен оператор, производство на гайки Средно, основно образование
5 водопроводчици външно В и К Средно образование
1 водач, мотокар Средно, основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
3 машинисти, многокофов багер Средно, основно образование
2 машинист, пътно-стр. машини-фадромисти Средно, основно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование
2 машинисти, булдозер Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 сервитьори-обучение Срочен договор
2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
15 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
10 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
3 оператори, производствена линия Срочен договор
12 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор
1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
3 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор
5 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор
5 гладачи Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 помощник-готвач Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 куриер, служба/офис Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кочериново и гр. Рила Срочен договор
1 компютърен оператор Срочен договор
1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор
1 барман обект гр. Благоевград Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор
5 куриери Срочен договор
2 миячи, превозни средства/ръчно Срочен договор
1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 работник в ресторант обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Срочен договор
2 чистач/хигиенисти обект гр. Бобошево Срочен договор
1 сервитьор Срочен договор
1 касиер,счетоводител Срочен договор
1 общ работник промишленост Срочен договор
1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор
10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
2 общи работници, строителство на сгради Срочен договор
2 работници, поддръжка на сгради Срочен договор
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 шивач, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
10 техници, поддръжка на хотел; 45 –бригадир готвачи
на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор