Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 инженер, производство Висше образование, обект гр. Кюстендил

1 главен енергетик Висше образование

1 младши експерт Висше образование, обект гр. Бобошево

1 учител,начален етап I-IV клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 65 МЕСТА

3 заварчици Средно, основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

6 общи работници Средно, основно образование

2 водачи, мотокар Средно, основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 графичен дизайнер Средно образование

5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево

2 машинни оператори, обувно производство Основно образование

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

1 организатор, производство Средно образование, обект гр. Кюстендил

2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование

1 машинен оператор, производство на гайки Средно, основно образование

5 водопроводчици външно В и К Средно образование

1 водач, мотокар Средно, основно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

3 машинисти, многокофов багер Средно, основно образование

2 машинист, пътно-стр. машини-фадромисти Средно, основно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование



30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 сервитьори-обучение Срочен договор

2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

15 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

10 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

3 оператори, производствена линия Срочен договор

12 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор

1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

3 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор

5 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

5 гладачи Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 помощник-готвач Срочен договор

1 дърводелец Срочен договор

1 куриер, служба/офис Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кочериново и гр. Рила Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор

1 барман обект гр. Благоевград Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор

5 куриери Срочен договор

2 миячи, превозни средства/ръчно Срочен договор

1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник в ресторант обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Срочен договор

2 чистач/хигиенисти обект гр. Бобошево Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

1 касиер,счетоводител Срочен договор

1 общ работник промишленост Срочен договор

1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор

10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

2 общи работници, строителство на сгради Срочен договор

2 работници, поддръжка на сгради Срочен договор

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

10 техници, поддръжка на хотел; 45 –бригадир готвачи

на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор