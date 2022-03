Американски сенатор призова руснаците да убият Путин

Американският сенатор Линдзи Греъм, представляващ щата Южна Каролина и член на Републиканската партия отправи в "Туитър" призив руският президент Владимир Путин да бъде "елиминиран".

Самата публикация гласи:

Има ли Брут в Русия? Има ли по-успешен полковник Щауфенберг в руската армия? Единственият начин това (войната в Украйна-бел.ред.) да свърши е някой в ​​Русия да елиминира този човек.

Ще направиш страхотна услуга на страната си - и на света."

След което в следваща публикация продължава:

"Единствените хора, които могат да поправят това, са руският народ. Лесно е да се каже, трудно е да се направи.

Освен ако не искате да живеете в мрак до края на живота си, да бъдете изолирани от останалия свят в крайна бедност и да живеете в мрак, трябва да се направи нещо."

