Scorpions изтриха текста за Москва в "Wind of change", вече ще пеят за Украйна

Рокгрупата Scorpions промени текста на световния си хит "Wind of Change", като премахна споменаването на Москва и го замени със стих за Украйна , съобщи "Свободна Европа".

На концерт в Лас Вегас вокалистът Клаус Майне вместо досегашните първи думи на песента "I follow the Moskva down to Gorky Park" ("Вървя по брега на Москва река към парка "Горки"), изпя "Now listen to my heart, it says Ukraine" ("Чуй сега сърцето ми, то казва Украйна").

Така музикантите подкрепиха украинците, страдащи от военната агресия на Русия.

Хитът "Wind of Change" беше написан от Клаус Майне в края на 80-те години под въздействието на първото му посещение в тогавашния Съветски съюз, по времето на т.нар перестройка. В целия свят песента стана символ на промяната в бившия СССР и в бившия източен блок. По-късно тя се превърна и в един от символите на падането на Берлинската стена.