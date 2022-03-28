Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 главен енергетик Висше образование

1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 66 МЕСТА

3 заварчици Средно, основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

6 общи работници Средно, основно образование

1 водач, мотокар Средно, основно образование

1 графичен дизайнер Средно образование

5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование

2 машинни оператори, производство на гайки Средно, основно образование

5 водопроводчици външно В и К Средно образование

1 машинист, еднокофов багер Средно, основно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

4 шофьори, автокран Средно образование

4 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево

1 техник, охранителна техника Средно образование

3 машинни оператори, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование, обект с. Овчарци

2 камериери/ки Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 сервитьори-обучение Срочен договор

2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор

1 касиер-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

8 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

11 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

5 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

4 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

5 гладачи Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кочериново Срочен договор

1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

3 счетоводители Срочен договор

1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор

1 общ работник обект гр. Пловдив Срочен договор

4 куриери Срочен договор

1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Срочен договор

2 чистач/хигиенисти обект гр. Бобошево Срочен договор

1 сервитьор обект гр.Дупница Срочен договор

1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор

10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

1 обслужващ магазин Срочен договор

1 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор

2 кроячи,обувно производство Срочен договор

1 работник,сглобяване на детайли Срочен договор

8 машинни оператори,обувно производство Срочен договор

2 куриери,служба/офис Срочен договор

2 работници, поддръжка Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

1 разносвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор ,стоки обект гр.Кочериново Срочен договор

1 машинен оператор,опаковане/увиване Срочен договор

1 продавач,интернет търговия Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 счетоводител,оперативен Срочен договор

1 мияч,превозни средства(ръчно) Срочен договор

1 носач-товарач,стоки Срочен договор

1 организатор,експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност Срочен договор

1 козметик Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор