Върховната Рада: Руснаците атакуваха ядрено съоръжение в Харков

Руската армия отново стреля по ядрено изследователско съоръжение в Харков. Това съобщиха от Върховната Рада в Туитър, позовавайки се на Държавния инспекторат за ядрено регулиране.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv



"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate.