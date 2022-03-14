Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

ДБТ ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 главен енергетик Висше образование
1 педагогически съветник Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 71 МЕСТА
3 заварчици Средно, основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
6 общи работници Средно, основно образование
2 водачи, мотокар Средно, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 графичен дизайнер Средно образование
5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир
10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир
5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир
5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир
2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир
5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир
2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование
1 машинен оператор, производство на гайки Средно, основно образование
5 водопроводчици външно В и К Средно образование
1 водач, мотокар Средно, основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
3 машинисти, многокофов багер Средно, основно образование
2 машинисти, пътно-стр. машини-фадромисти Средно, основно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
4 шофьори, автокран Средно образование
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование
2 машинисти, булдозер Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 сервитьори-обучение Срочен договор
2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор
1 счетоводител, оперативен-обучение обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 касиер-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
9 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
7 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
8 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
2 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор
4 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор
5 гладачи Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кочериново Срочен договор
1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
4 куриери Срочен договор
1 мияч, превозни средства/ръчно Срочен договор
1 куриер, служба/офис обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Срочен договор
2 чистач/хигиенисти обект гр. Бобошево Срочен договор
2 сервитьори обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня Срочен договор
1 касиер,счетоводител Срочен договор
1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор
10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 работници, поддръжка на сгради Срочен договор
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 шивач, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
1 обслужващ магазин Срочен договор
2 бармани Срочен договор
3 репортер, журналисти в информационна агенция Срочен договор
2 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор
4 кроячи,обувно производство Срочен договор
7 работници,сглобяване на детайли Срочен договор
8 машинни оператори,обувно производство Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
10 техници, поддръжка на хотел; 45 –бригадир готвачи
на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор