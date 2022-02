8-и самолет на САЩ с боеприпаси пристигна в Украйна

В Украйна пристигна осми самолет с военна помощ от САЩ - този път пратката съдържа 86 тона боеприпаси, съобщи агенция Укринформ, цитирана от News.bg

"В Киев пристигна 8-а птица! Теглото на днешния товар с боеприпаси за нашите въоръжени войски е 86 тона!" - написа в Twitter, министърът на отбраната на Украйна - Алексей Резников.

Той напомня, че от 22 януари досега САЩ са изпратили на Украйна над 650 тони боеприпаси за отбраната на страната.

Седмият самолет с военно-техническа помощ от САЩ пристигна в Украйна на 3 февруари. На борда му имаше 85 тона боеприпаси за гранатомети.

