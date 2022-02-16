Цветан Соколов ще участва в отбора на "Звездите на света"





За първи път от 2014 година в Русия ще се проведе “Мач на звездите” по волейбол за мъже. Двубоят ще се проведе на 12 април в Белгород.

Организаторите решиха да възобновят шоуто като част от подготовката за Световното първенство по волейбол, на което Русия е домакин.

Мачът на звездите ще се проведе в новата зала “Белгород Арена”, която е с капацитет от 10 000 зрители, но няма да приеме двубои от Мондиал 2022.

В деня на космонавтиката на 12 април на игрището ще излязат отборите на “Звездите на Русия” и “Звездите на света”.

Кандидати за участие в “Мача на звездите” на Русия:

“Звездите на Русия”:

Разпределители: Дмитрий Ковальов (Белогорие), Игор Кобзар (Зенит, Санкт Петербург), Александър Бутко (Кузбас), Константин Абаев (Локомотив), Павел Панков (Динамо)

Посрещачи: Денис Богдан (Динамо, Москва), Антон Семишев (Динамо, Москва), Ярослав Подлесних (Динамо, Москва), Егор Клюка (Зенит, Санкт Петербург), Дмитрий Волков (Зенит, Казан), Юрий Бережко (Зенит, Казан), Денис Бирюков (Динамо-ЛО), Павел Тетюхин (Белогорие), Руслан Галимов (Югра-Самотлор), Сергей Савин (Локомотив), Евгений Сивожелез (Кузбас)

Диагонали: Максим Михайлов (Зенит, Казан), Виктор Полетаев (Зенит, Санкт Петербург), Кирилл Клец (Енисей), Сергей Пирайнен (Динамо-ЛО), Евгений Рибаков (Урал)

Централни блокировачи: Артьом Волвич (Зенит, Казан), Александър Волков (Зенит, Казан), Илияс Куркаев (Локомотив), Дмитрий Лизик (Локомотив), Иван Яковлев (Зенит, Санкт Петербург), Александър Гуцалюк (Урал)

Либеро: Валентин Голубев (Зенит, Казан), Алексей Обмочаев (Кузбас), Валентин Кротков (Югра-Самотлор), Александър Янутов (Енисей)

“Звездите на света”:

Разпределители: Мика Кристенсън (Зенит, Казан), Никола Йовович (Динамо-ЛО), Денис Петровс (АСК), Тимофей Жуковский (Факел), Юрий Синица (Югра-Самотлор)

Тодор Скримов

Посрещачи: Никола Марешал (Урал), Джон Гордън Перин (Локомотив), Тине Урнаут (Зенит, Санкт Петербург), Бартош Беднож (Зенит, Казан), Неманя Петрич (Белогорие), Иля Ковальов (Газпром-Югра), Марко Ивович (Динамо-ЛО), ТОДОР СКРИМОВ (Енисей), Ян Ерещенко (Енисей)

Диагонали: ЦВЕТАН СОКОЛОВ (Динамо, Москва), Мохамед Ал-Хачдади (Белогорие), Лео Андрич (АСК), Дражен Лубурич (Локомотив), Владислав Бабкевич (Факел)

Централни блокировачи: Петър Кръзманович (Кузбас), Сергей Бусел (Динамо, Москва), Максим Шкредов (Югра-Самотлор)

Либеро: Лаури Керминен (Динамо, Москва), Женя Гребенников (Зенит, Санкт-Петербург).