Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

„Бюро по труда” – гр. Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 МЕСТА
20 оператори,производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София
3 заварчици Средно, основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
9 общи работници Средно, основно образование
2 водачи, мотокар Средно, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 административен секретар Средно образование
1 графичен дизайнер Средно образование
1 дърводелец Средно, основно образование
5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево
1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир
10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир
5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир
5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир
2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир
5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир
2 гладачи Средно и по-ниско образование
2 машинни оператори, обувно производство Основно образование
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование
2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование
2 машинисти, булдозер Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Програма „Старт на кариерата”
2 системен администратор Висше образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
18 общи работници обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор
8 продавач-консултанти обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор
2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 шивач обект с. Бараково Срочен договор
4 оператори, производствена линия Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
14 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор
1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор
1 автомонтьор Срочен договор
2 оператори, сигурност Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
3 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня
1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор
5 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор
5 гладачи Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 помощник- кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 помощник-готвач Срочен договор
2 работник, строителството Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 куриер, служба/офис Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кочериново и гр. Рила Срочен договор
1 компютърен оператор Срочен договор
1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 барман обект гр. Благоевград Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор
1 разносвач Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
10 техници, поддръжка на хотел; 45 –бригадир готвачи
на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор