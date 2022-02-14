Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





„Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 МЕСТА

20 оператори,производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София

3 заварчици Средно, основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

9 общи работници Средно, основно образование

2 водачи, мотокар Средно, основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 административен секретар Средно образование

1 графичен дизайнер Средно образование

1 дърводелец Средно, основно образование

5 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

2 гладачи Средно и по-ниско образование

2 машинни оператори, обувно производство Основно образование

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

2 монтажници, отоплителна и вентилационна техника Средно, основно образование



30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 машинни оператори, пералня/перачница-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Програма „Старт на кариерата”

2 системен администратор Висше образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

18 общи работници обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор

8 продавач-консултанти обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор

2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 шивач обект с. Бараково Срочен договор

4 оператори, производствена линия Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

14 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор

1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор

1 автомонтьор Срочен договор

2 оператори, сигурност Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

3 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор

5 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

5 гладачи Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 помощник- кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 помощник-готвач Срочен договор

2 работник, строителството Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 дърводелец Срочен договор

1 куриер, служба/офис Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кочериново и гр. Рила Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

1 масажист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 консултант/промотьор, продажби Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 барман обект гр. Благоевград Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор

1 разносвач Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

10 техници, поддръжка на хотел; 45 –бригадир готвачи

на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор