Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

за 07.11.2022г.

ДБТ ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 репортер,журналист във вестник/списание Висше образование

3 организатори, ремонт и поддръжка Висше образование

1 учител по биология и здравно образование Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 124 МЕСТА

14 общи работници Средно и по-ниско образование

19 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование

2 шлосери Средно, основно образование

2 водачи,мотокар Средно, основно образование

1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование

1 мениджър, екип Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно, основно образование

3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

4 патрул, служба за сигурност Средно , основно образование

1 крояч, обувни изделия Средно , основно образование

5 гранульори Средно образование

1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование

5 машинисти, еднокофов багер Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил,кат. „С” Средно образование

5 фадромисти/оператори,пътно-строителни машини Средно , основно образование

4 автомонтьори Средно , основно образование

1 майстор,тестени изделия Средно образование

1 технолог/производство,бутилиране на оцет Средно образование

3 производители, обувки/ ръчно Средно , основно образование

1 заварчик Средно , основно образование

8 работници,строителството Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори, шиене на обувки Средно , основно образование

1 контрольор, качество Средно , основно образование

5 машинни оператори, шиене на облекла Средно образование

2 оценители, облекла Средно образование

1 крояч,текстил Средно, основно образование

5 шивачи Средно, основно образование

3 шивачи,текстил Средно образование

2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование кат. „В”

1 общ работник Срочен договор, обект гр. Бобошево

3 касиери Средно,основно образование

2 работник,строителството Средно,основно образование

5 работник,сортировачи Средно образование

10 монтажници гр. Русе/обекти в цялата страна

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

2 огняри Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 продавач- консултант Средно образование

2 шлосери Средно образование

3 заварчици Средно образование

1 стругар Средно образование

5 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование ,местност „Банковица”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование

2 машинни оператори, производство на мебели Средно образование

1 бояджия, изделия от дърво Средно образование

1 производител, мебели Средно образование

1 механик,промишлено оборудване Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 продавач,автомобили-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 дистрибутор-обучение обект с. Дяково Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 дърводелец Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 носач-товарач, стоки Срочен договор

1 работник,спомагателни шивашки дейности Срочен договор

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор

20 машинни оператори,обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

5 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор

10 работници,сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи,мъжко/дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES