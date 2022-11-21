Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 21-и ноември:
ДИРЕКЦИ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 репортер,журналист във вестник/списание Висше образование
3 организатори, ремонт и поддръжка Висше образование
1 учител по биология и здравно образование Висше образование
1 учител по математика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 131 МЕСТА
14 общи работници Средно и по-ниско образование
19 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование
2 шлосери Средно, основно образование
2 водачи,мотокар Средно, основно образование
3 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование
1 мениджър, екип Средно образование
1 водопроводчик Средно образование
1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно, основно образование
3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
4 патрул, служба за сигурност Средно , основно образование
1 крояч, обувни изделия Средно , основно образование
5 гранульори Средно образование
1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование
5 машинисти, еднокофов багер Средно,основно образование
5 шофьори,лекотоварен автомобил,кат. „С” Средно образование
5 фадромисти/оператори,пътно-строителни машини Средно , основно образование
4 автомонтьори Средно , основно образование
1 майстор,тестени изделия Средно образование
1 технолог/производство,бутилиране на оцет Средно образование
3 производители, обувки/ ръчно Средно , основно образование
1 заварчик Средно , основно образование
8 работници,строителството Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори, шиене на обувки Средно , основно образование
1 контрольор, качество Средно , основно образование
5 машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
2 оценители, облекла Средно образование
1 крояч,текстил Средно, основно образование
5 шивачи Средно, основно образование
2 шивачи,текстил Средно образование
2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование кат. „В”
1 общ работник Срочен договор, обект гр. Бобошево
3 касиери Средно,основно образование
2 работници,строителството Средно,основно образование
4 работник,сортировачи Средно образование
3 пазачи,невъоръжена охрана Средно,основно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
1 месач Средно образование
1 монтажник Средно образование
1 дърводелец,мебелист Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 шофьор, товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Средно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител, детска градина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 продавач- консултант Средно образование
2 шлосери Средно образование
3 заварчици Средно образование
1 стругар Средно образование
4 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование ,местност „Банковица”
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование
2 машинни оператори, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Средно образование
1 производител, мебели Средно образование
1 механик,промишлено оборудване Средно образование
1 прислужник, хотел Средно, основно образование
1 помощник-готвач Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 продавач,автомобили-обучение Срочен договор
1 дистрибутор-обучение обект с. Дяково Срочен договор
4 работници, спомагателни шивашки д-ти /осигуряване на заетост/ обект гр. Сапарева баня
1 оператор, въвеждане на данни /осигуряване на заетост/обект гр. Сапарева баняСрочен договор
1 чистач/хигиенист –осигуряване на зеатост Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
20 машинни оператори,обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
5 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор
10 работници,сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи,мъжко/дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник, спомагателни шивашки дейности обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 носач-товарач, стоки Срочен договор
1 работник,спомагателни шивашки дейности Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 куриер,служба/офис Срочен договор
1 шивач,мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
10 монтажници „РУМЕН ЙОРГОВ И Н”АД-гр. Русе/обекти в цялата страна Ср.образование
30 служители запитвания „РЕГИОКОМ ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО,КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ
8 адм. специалисти с контролни функции „ТАКС БЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-ВАРНА”ЕООД
25 организатори, работа с клиенти „ТАКСБЕК” ЕООД
3 служители, информация „КОНСЕНТРИКС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, обект гр. Варна
6 опаковачи „ПЛАСТХИМ-Т”АД, обект гр. Девня
5 маш. оператори, производство на пластмасови изделия /оператор, екструзия „ПЛАСТХИМ-Т”АД, обект гр. Девня