Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 21-и ноември:

ДИРЕКЦИ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 репортер,журналист във вестник/списание Висше образование

3 организатори, ремонт и поддръжка Висше образование

1 учител по биология и здравно образование Висше образование

1 учител по математика Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 131 МЕСТА

14 общи работници Средно и по-ниско образование

19 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование

2 шлосери Средно, основно образование

2 водачи,мотокар Средно, основно образование

3 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование

1 мениджър, екип Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно, основно образование

3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

4 патрул, служба за сигурност Средно , основно образование

1 крояч, обувни изделия Средно , основно образование

5 гранульори Средно образование

1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование

5 машинисти, еднокофов багер Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил,кат. „С” Средно образование

5 фадромисти/оператори,пътно-строителни машини Средно , основно образование

4 автомонтьори Средно , основно образование

1 майстор,тестени изделия Средно образование

1 технолог/производство,бутилиране на оцет Средно образование

3 производители, обувки/ ръчно Средно , основно образование

1 заварчик Средно , основно образование

8 работници,строителството Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори, шиене на обувки Средно , основно образование

1 контрольор, качество Средно , основно образование

5 машинни оператори, шиене на облекла Средно образование

2 оценители, облекла Средно образование

1 крояч,текстил Средно, основно образование

5 шивачи Средно, основно образование

2 шивачи,текстил Средно образование

2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование кат. „В”

1 общ работник Срочен договор, обект гр. Бобошево

3 касиери Средно,основно образование

2 работници,строителството Средно,основно образование

4 работник,сортировачи Средно образование

3 пазачи,невъоръжена охрана Средно,основно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево

1 месач Средно образование

1 монтажник Средно образование

1 дърводелец,мебелист Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 шофьор, товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Средно образование

1 готвач Средно образование

1 сервитьор Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител, детска градина Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 продавач- консултант Средно образование

2 шлосери Средно образование

3 заварчици Средно образование

1 стругар Средно образование

4 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование ,местност „Банковица”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование

2 машинни оператори, производство на мебели Средно образование

1 бояджия, изделия от дърво Средно образование

1 производител, мебели Средно образование

1 механик,промишлено оборудване Средно образование

1 прислужник, хотел Средно, основно образование

1 помощник-готвач Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 продавач,автомобили-обучение Срочен договор

1 дистрибутор-обучение обект с. Дяково Срочен договор

4 работници, спомагателни шивашки д-ти /осигуряване на заетост/ обект гр. Сапарева баня

1 оператор, въвеждане на данни /осигуряване на заетост/обект гр. Сапарева баняСрочен договор

1 чистач/хигиенист –осигуряване на зеатост Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

20 машинни оператори,обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

5 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор

10 работници,сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи,мъжко/дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 работник, спомагателни шивашки дейности обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 носач-товарач, стоки Срочен договор

1 работник,спомагателни шивашки дейности Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 куриер,служба/офис Срочен договор

1 шивач,мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

10 монтажници „РУМЕН ЙОРГОВ И Н”АД-гр. Русе/обекти в цялата страна Ср.образование

30 служители запитвания „РЕГИОКОМ ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО,КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

8 адм. специалисти с контролни функции „ТАКС БЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-ВАРНА”ЕООД

25 организатори, работа с клиенти „ТАКСБЕК” ЕООД

3 служители, информация „КОНСЕНТРИКС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, обект гр. Варна

6 опаковачи „ПЛАСТХИМ-Т”АД, обект гр. Девня

5 маш. оператори, производство на пластмасови изделия /оператор, екструзия „ПЛАСТХИМ-Т”АД, обект гр. Девня