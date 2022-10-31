0 заразени с COVID-19 в област Кюстендил, 121 са в цялата страна





Нито един нов случай на коронаврус не е установен в област Кюстендил през последното денонощие, сочат данните от Единния нформацонен портал.121 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 201 теста.

Положителни са близо 10.1% от пробите.

Няма починали, а излекуваните са 23.

В болници за лечение остават 734 пациенти. От тях 59 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 7 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 4; Варна - 9; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 5; Добрич - 5; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 4; Плевен - 2; Пловдив - 6; Разград - 5; Русе - 3; Силистра - 3; Сливен - 1; Смолян - 4; София област - 5; София град - 52; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 1; Ямбол - 0 души.