Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 3-и октомври
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 38 МЕСТА
7 общи работници Средно, основно образование
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София
1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование
2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование
3 шлосери Средно, основно образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование
1 мениджър, екип Средно образование
2 склададжии Средно образование
1 водопроводчик Средно образование
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 помощник, кухня Средно образование
1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
1 оператор спомагателни съоръжения Средно образование, обект гр. Бобов дол
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 продавач- консултант Средно образование
5 електромонтьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
10 шивачи Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново
2 маш. оператори, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Основно образование
1 производител, мебели Основно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор
4 общи работници, строителство на сгради-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 мияч, превозни средства-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
1 барман обект гр. Рила Срочен договор
1 гладач Срочен договор
2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 производител, млечни продукти Срочен договор
1 шивач Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор
2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 оценители, облекла обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 машинни оператори, преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 склададжии обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES