Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 3-и октомври

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 38 МЕСТА

7 общи работници Средно, основно образование

14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София

1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование

2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование

1 мениджър, екип Средно образование

2 склададжии Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 помощник, кухня Средно образование

1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

1 оператор спомагателни съоръжения Средно образование, обект гр. Бобов дол

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 продавач- консултант Средно образование

5 електромонтьори Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

10 шивачи Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново

2 маш. оператори, производство на мебели Средно образование

1 бояджия, изделия от дърво Основно образование

1 производител, мебели Основно образование

1 механик, промишлено оборудване Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

3 куриери-обучение Срочен договор

1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор

4 общи работници, строителство на сгради-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 мияч, превозни средства-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 барман обект гр. Рила Срочен договор

1 гладач Срочен договор

2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор

1 дърводелец Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 производител, млечни продукти Срочен договор

1 шивач Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 оценители, облекла обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 машинни оператори, преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 склададжии обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES