Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за 24.10.2022г.
ДБТ ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 медицинска сестра Висше образование
1 редактор,вестник/списание Висше образование
1 репортер,журналист във вестник/списание Висше образование
3 организатори, ремонт и поддръжка Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 87 МЕСТА
14 общи работници Средно и по-ниско образование
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование
2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование
1 мениджър, екип Средно образование
2 склададжии Средно образование
1 водопроводчик Средно образование
1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно, основно образование
5 работници , строителството Основно образование
1 крояч,текстил Средно образование
3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
1 снабдител, доставчик Средно образование
1 помощник, готвач Средно образование
4 патрул, служба за сигурност Средно , основно образование
1 крояч, обувни изделия Средно , основно образование
5 гранульори Средно образование
2 обслужващ,бензиностанция/газостанция Средно образование
5 машинисти, еднокофов багер Средно,основно образование
5 шофьори,лекотоварен автомобил,кат. „С” Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно , основно образование
5 фадромисти/оператори,пътно-строителни машини Средно , основно образование
4 автомонтьори Средно , основно образование
1 майстор,тестени изделия Средно образование
1 технолог/производство,бутилиране на оцет Средно образование
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
10 монтажници гр. Русе/обекти в цялата страна
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
2 огняри Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител в група, ЦДО I-IV клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 продавач- консултант Средно образование
5 електромонтьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 МЯСТО
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново
2 маш. оператори, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Основно образование
1 производител, мебели Основно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 общ работник чл.36, ал.2 от МЗ по ЗНЗ,обект -землище „Рилски манастир”, местност „Горхим”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 производител, млечни продукти Срочен договор
1 шивач Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 работник,поддръжка Срочен договор
2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 оценители, облекла обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 машинни оператори, преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 склададжии обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
1 боргвергист обект гр. Бобов дол Срочен договор