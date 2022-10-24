0 заразени с COVID-19 в област Кюстендил, 167 са в страната





Няма новозаразени с коронавирус в област Кюстендил за последното денонощие, показват данните от Единния информационен портал. 167 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 273 теста. Положителни са близо 13.2% от пробите.Няма починали, а излекуваните са 13.

В болници за лечение остават 701 пациенти. От тях 58 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 15 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 1; Бургас - 3; Варна - 9; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 4; Добрич - 1; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 10; Плевен - 4; Пловдив - 4; Разград - 2; Русе - 5; Силистра - 1; Сливен - 9; Смолян - 2; София област - 13; София град - 86; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.