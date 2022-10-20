13 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 603- в страната





13 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 630 са коронавирус у нас. Направени са 5 539 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 11.4% от пробите.

11 са починали, а излекуваните са 765.

В болници за лечение остават 692 пациенти. От тях 58 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 1 413 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 19; Бургас - 37; Варна - 39; Велико Търново - 10; Видин - 4; Враца - 12; Габрово - 14; Добрич - 7; Кърджали - 0; Кюстендил - 13; Ловеч - 6; Монтана - 12; Пазарджик - 5; Перник - 20; Плевен - 16; Пловдив - 53; Разград - 6; Русе - 12; Силистра - 7; Сливен - 23; Смолян - 2; София област - 25; София град - 224; Стара Загора - 27; Търговище - 0; Хасково - 18; Шумен - 8; Ямбол - 11 души.