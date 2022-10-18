38 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 1147- в страната





38 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 1147 са новите случаи у нас. Направени са 7729 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

11 са починалите болни, а излекуваните са 1946 души.В болници за лечение остават 679 пациенти. От тях 54 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 884 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 39; Бургас - 23; Варна - 47; Велико Търново - 21; Видин - 15; Враца - 30; Габрово - 32; Добрич - 4; Кърджали - 1; Кюстендил - 38; Ловеч - 17; Монтана - 19; Пазарджик - 29; Перник - 40; Плевен - 49; Пловдив - 102; Разград - 6; Русе - 20; Силистра - 6; Сливен - 32; Смолян - 14; София област - 49; София град - 391; Стара Загора - 55; Търговище - 0; Хасково - 23; Шумен - 24; Ямбол - 24 души.