Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 17 октомври

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА

6 общи работници Средно, основно образование

14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование

2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование

1 мениджър, екип Средно образование

2 склададжии Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно, основно образование

5 работници , строителството Основно образование

1 крояч,текстил Средно образование

3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София

1 снабдител, доставчик Средно образование

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 продавач- консултант Средно образование

5 електромонтьори Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 МЯСТО

1 учител, начален етап обект гр. Рила Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново

2 маш. оператори, производство на мебели Средно образование

1 бояджия, изделия от дърво Основно образование

1 производител, мебели Основно образование

1 механик, промишлено оборудване Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

3 куриери-обучение Срочен договор

1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 общ работник чл.36, ал.2 от МЗ по ЗНЗ,обект -землище „Рилски манастир”, местност „Горхим”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор

1 дърводелец Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 производител, млечни продукти Срочен договор

1 шивач Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 оценители, облекла обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 машинни оператори, преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 склададжии обект гр. Кюстендил Срочен договор