Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 17 октомври
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА
6 общи работници Средно, основно образование
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 продавач-консултант,бензиностанция Средно образование
2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование
1 мениджър, екип Средно образование
2 склададжии Средно образование
1 водопроводчик Средно образование
1 резач, метал/с лазер/ Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно, основно образование
5 работници , строителството Основно образование
1 крояч,текстил Средно образование
3 лепачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
2 шивачи Средно,основно образование, обект гр. Нови Искър , обл. София
1 снабдител, доставчик Средно образование
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 продавач- консултант Средно образование
5 електромонтьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 МЯСТО
1 учител, начален етап обект гр. Рила Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново
2 маш. оператори, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Основно образование
1 производител, мебели Основно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 общ работник чл.36, ал.2 от МЗ по ЗНЗ,обект -землище „Рилски манастир”, местност „Горхим”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор
1 дърводелец Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 производител, млечни продукти Срочен договор
1 шивач Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 оценители, облекла обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 машинни оператори, преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 склададжии обект гр. Кюстендил Срочен договор