Без починали от коронавирус през последното денонощие





289 са новите случаи на коронавирус у нас, в област Кюстендил са 5. Направени са 1791 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали болни, а излекуваните са 13 души.

В болници за лечение остават 690 пациенти. От тях 46 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 40 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 8; Бургас - 9; Варна - 21; Велико Търново - 10; Видин - 0; Враца - 5; Габрово - 9; Добрич - 4; Кърджали - 1; Кюстендил - 2; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 6; Перник - 9; Плевен - 2; Пловдив - 13; Разград - 2; Русе - 4; Силистра - 3; Сливен - 5; Смолян - 2; София област - 153; София град - 4; Стара Загора - 8; Търговище - 1; Хасково - 3; Шумен - 1; Ямбол - 1 души.