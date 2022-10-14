10 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 779- в страната





779 са новите случаи на коронавирус у нас, в област Кюстендил те са 10. Данните към полунощ са след направени са 5471 теста

Двама болни са починали, а излекуваните са 792. В болници за лечение остават 690 пациенти. От тях 45-ма са в интензивни отделения. През последните 24 часа са били поставени 2 005 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи е следното:

Благоевград - 29; Бургас - 28; Варна - 40; Велико Търново - 11; Видин - 6; Враца - 35; Габрово - 12; Добрич - 4; Кърджали - 0; Кюстендил - 10; Ловеч - 12; Монтана - 6; Пазарджик - 15; Перник - 22; Плевен - 26; Пловдив - 55; Разград - 2; Русе - 13; Силистра - 5; Сливен - 26; Смолян - 7; София област - 46; София град - 292; Стара Загора - 24; Търговище - 4; Хасково - 20; Шумен - 12; Ямбол - 17 души.