Queen разкриха нечувана досега, дълбоко емоционална песен с Фреди от 1988-а

Queen разкриха нечувана досега, дълбоко емоционална песен, която записаха с Фреди Меркюри през 1988 г.

Face It Alone, който покойният певец записа по време на сесии за албума The Miracle от 1989 г., беше представен премиерно от Кен Брус от BBC Radio 2 в четвъртък.

„Намерихме малко бижу от Фреди, за което някак бяхме забравили“, каза барабанистът Роджър Тейлър за парчето през юни.

„Прекрасно е, истинско откритие. Това е много страстно парче.“

Песента е една от шестте неиздавани песни, които ще бъдат включени в предстоящия бокс сет на The Miracle, четири от които включват вокалите на Меркюри.

Бавна, мрачна балада, Face It Alone започва с тропащ барабан и китарна линия, преди Меркюри да изпее: „Когато нещо толкова близко и скъпо за живота / Експлодира вътре / Чувстваш, че душата ти е запалена.“

Беше записано по време на историческите сесии за The Miracle в Лондон и Швейцария, когато Меркюри беше диагностициран с ХИВ, но не го направи публично достояние.

В мощен вокал той изглежда споменава влошеното си здраве, ставайки все по-страстен, докато повтаря рефрена: „В крайна сметка / Трябва да се изправиш пред всичко сам“.

Китаристът Брайън Мей първоначално смяташе, че записът е неспасяем, но инженерите го доказаха, че греши.

„Беше някак скрито на видно място“, каза той пред Зоуи Бол по Радио 2 по-рано тази година.

„Гледахме го много пъти и си мислехме, о, не, не можем наистина да го спасим. Но всъщност влязохме там отново и нашият прекрасен инженерен екип каза: „Добре, можем да направим това и това.“

Една от повече от 20 откъса от сесиите, Face It Alone е много по-мрачна от песни като I Want It All и The Invisible Man, които в крайна сметка стигнаха до The Miracle.

Затварящата песен на албума Was It All Worth It обаче се занимаваше с подобни теми, докато звездата разсъждаваше върху живота и кариерата си и питаше: „Щастлив човек ли съм / Или този потъващ пясък?“

Меркюри почина през ноември 1991 г., девет месеца след излизането на последния албум на Queen Innuendo - наследник на The Miracle.

Оцелелите членове на групата се събраха отново през 1995 г., за да запишат Made In Heaven, завършвайки песните, записани от певеца преди смъртта му.

Последната "нова" музика на Queen с вокалите на Меркюри излезе преди осем години, когато Мей и Тейлър включиха дуета на Майкъл Джексън There Must Be More to Life Than This в компилацията Queen Forever от 2014 г.

През 2019 г. беше издадена и съкратена версия на соловия сингъл Time на Mercury от 1986 г. под заглавието Time Waits for No One.

От 2011 г. групата прави турне със звездата на American Idol Адам Ламбърт, разпродавайки стадиони по целия свят. Техният албум Greatest Hits от 1981 г. е най-продаваният албум в Обединеното кралство за всички времена, с повече от седем милиона продадени копия.

Face It Alone излиза като сингъл в четвъртък, а бокс сетът Miracle следва на 18 ноември.

Колекцията от осем диска ще включва алтернативни записи и демонстрации, заедно с радио интервюта и записи от сесиите на албума.

Другите неиздавани парчета са When Love Breaks Up, You Know You Belong To Me, Dog With a Bone, Water и любимата на феновете I Guess We're Falling Out.

Няколко от тях са се разпространявали чрез бутлеги през последните 30 години, но това е първото им официално издание.

"Това е като зашиване на парчета... но е красиво, трогателно е."