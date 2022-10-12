18 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 909 са в страната





18 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 909 са у нас към полунощ. Това показват данните от направените 6 531 теста.

Положителни са близо 14% от пробите.

Шестима са починали, а излекуваните са 1876.

В болници за лечение остават 677 пациенти. От тях 47 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 1 824 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 21; Бургас - 58; Варна - 54; Велико Търново - 23; Видин - 5; Враца - 31; Габрово - 11; Добрич - 4; Кърджали - 0; Кюстендил - 18; Ловеч - 11; Монтана - 22; Пазарджик - 12; Перник - 31; Плевен - 21; Пловдив - 53; Разград - 3; Русе - 22; Силистра - 4; Сливен - 43; Смолян - 2; София област - 46; София град - 316; Стара Загора - 33; Търговище - 2; Хасково - 24; Шумен - 1; Ямбол - 28 души.