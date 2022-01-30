Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда- Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 главен инженер Висше образование, обект гр. Бобошево

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

3 машинни оператори Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

2 снабдител, доставчик Средно и по-ниско образование

2 продавач- консултанти на бензиностанция Средно образование

1 оператор преса за пелети Средно, основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

20 оператори,производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София

3 заварчици Средно, основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

10 общи работници Средно, основно образование

2 водачи, мотокар Средно, основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 административен секретар Средно образование

1 графичен дизайнер Средно образование

1 дърводелец Средно, основно образование

6 общи работници Ср.основно образование,обект с. Мурсалево

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Програма „Старт на кариерата”

1 младши експерт Дирекция”Социално подпомагане”-Дупница Висше образование

2 системен администратор Областна дирекция на МВР-Кюстендил Висше образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 продавач, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. Пловдив Срочен договор

14 общи работници обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор

5 продавач-консултанти обекти гр.Дупница и гр. Сапарева баня Срочен договор

2 фактуристи Срочен договор

3 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

4 шивачи обект с. Бараково Срочен договор

1 кранист (подвижен) Срочен договор

1 машинен оператор, шиене Срочен договор

1 отчетник,счетоводство Срочен договор

6 общи работници, строителство на сгради Срочен договор

4 оператори, производствена линия Срочен договор

2 технически секретари Срочен договор

12 шивачи обект гр. Дупница Срочен договор

1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор

1 автомонтьор Срочен договор

2 оператори, сигурност Срочен договор

1 работник, извозване и доставка Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 настройчик-оператор, дървообработваща машина обект гр. Сапарава баня Срочен договор

1 специалист, труд и работна заплата обект гр. Сапарава баня Срочен договор

1 отчетник, планиране на материали обект гр. Сапарава баня Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 шофьор, автобус обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

2 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Сапарава баня

1 шофьор, товарен автамобил Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

5 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

5 гладачи Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

2 помощници- кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

10 техници, поддръжка на хотел обект гр. Обзор Безсрочен договор