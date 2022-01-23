Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 главен инженер Висше образование, обект гр. Бобошево



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 87 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

3 машинни оператори Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 снабдител, доставчик Средно и по-ниско образование

2 продавач- консултанти на бензиностанция Средно образование

1 оператор преса за пелети Средно, основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

20 оператори,производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София

3 заварчици Средно, основно образование

2 шлосери Средно, основно образование

2 общи работници Средно, основно образование

1 водач, мотокар Средно, основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 административен секретар Средно образование

1 графичен дизайнер Средно образование

1 дърводелец Средно, основно образование

5 общи работници Средно, основно образование, обект с. Мурсалево

1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир

10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир

5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир

5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир

2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир

5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

6 продавач-консултанти Срочен договор

17 общи работници Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. Пловдив Срочен договор

2 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

9 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

9 шивачи Срочен договор

2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

3 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 фактурист Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия обект гр.Пловдив Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор

4 шивачи обект с. Бараково Срочен договор

1 автомонтьор Срочен договор

1 кранист (подвижен) Срочен договор

1 машинен оператор, шиене Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник,счетоводство Срочен договор

1 продавач,автомобили Срочен договор

4 оператори, производствена линия Срочен договор

2 дистрибутори Срочен договор

1 шофьор,товарен автомобил-12и повече тона Срочен договор

2 технически секретари Срочен договор

4 оператори, производствена линия Срочен договор

1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор

2 оператори, сигурност Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник