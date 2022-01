Почина най-възрастният човек на Земята

Почина най-възрастният човек на планетата, съобщава "Асошиейтед прес".

Испанецът Сатурнино де ла Фуенте е издъхнал вчера на 112 години и 211 дни, съобщават на официалния сайт на Книгата на рекордите на Гинес.

Той е роден в град Леон на 11 февруари 1909 г. Благодарение на ниския си ръст- едва 1,50 м, Сатурнино не бил включен в Испанската гражданска война през 1936 г. Бил е обущар и е започнал работа във фабрика за обувки на 13-годишна възраст.

Оцелял е при пандемията от испански грип, избухнала през 1918 г.

С жена си Антония имат осем деца, 14 внуци и 22 правнуци.

