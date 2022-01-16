Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Бюро по труда-Дупница:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 главен инженер Висше образование, обект гр. Бобошево
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 53 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
3 машинни оператори Средно образование
1 крояч, текстил Средно образование
4 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 снабдител, доставчик Средно и по-ниско образование
2 продавач- консултанти на бензиностанция Средно образование
1 оператор преса за пелети Средно, основно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 изготвители,бои/лакове/багрила/флюсове/лустра Средно образование, обект гр. Радомир
1 продавач-консултант Средно образование
2 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование
20 оператори,производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София
1 заварчик Средно, основно образование
2 шлосери Средно, основно образование
2 общи работници Средно, основно образование
1 водач, мотокар Средно, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 административен секретар Средно образование
1 графичен дизайнер Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
8 машинни оператори, дробилна машина Средно образование
2 машинни оператори, товаръчни машини Средно образование
2 машинисти, булдозер Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 сладкар / обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
8 продавач-консултанти Срочен договор
18 общи работници Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия обект гр. Пловдив Срочен договор
1 общ работник обект гр. Пловдив Срочен договор
2 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
9 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
11 шивачи Срочен договор
2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор
3 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 фактурист Срочен договор
3 работници,зареждане на рафтове Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия обект гр.Пловдив Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор
5 шивачи обект с. Бараково Срочен договор
1 автомонтьор Срочен договор
1 кранист (подвижен) Срочен договор
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 машинен оператор, шиене Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник,счетоводство Срочен договор
1 продавач,автомобили Срочен договор
4 оператори, производствена линия Срочен договор
2 дистрибутори Срочен договор
1 шофьор,товарен автомобил-12и повече тона Срочен договор
3 технически секретари Срочен договор
4 оператори, производствена линия Срочен договор
1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник