Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Посочените свободни работни места са обявени от днес, 10-и януари

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО



1 главен инженер Висше образование, обект гр. Бобошево



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 85 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

3 машинни оператори Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование

2 продавач консултанти на бензиностанция Средно образование

1 оператор преса за пелети Средно, основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование

2 изготвители,бои/лакове/багрила/флюсове/лустра Средно образование, обект гр. Радомир

5 работници, озеленяване Средно и по-ниско образование

1 завеждащ, административна служба Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

50 оператори производство на метални компоненти Средно образование, обект гр. София

1 оператор, спомагетелни съоръжения Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач,консултант бензиностанция Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сладкар / обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

5 продавач-консултанти Срочен договор

25 общи работници Срочен договор

1 куриери, служба/офис Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор

2 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

9 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

5 шивачи Срочен договор

2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 оператори, въвеждане на данни Срочен договор

1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 разносвач доставки/ръчно обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 продавач, пазар Срочен договор

1 фактурист Срочен договор

3 работник,зареждане на рафтове Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене Срочен договор

2 продавач, разносна търговия обект гр.Пловдив Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор

5 шивачи обект с. Бараково Срочен договор

3 автомонтьори Срочен договор

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 кранист (подвижен) Срочен договор

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, шиене Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

2 продавач-консултант обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник,счетоводство Срочен договор

1 продавач,автомобили Срочен договор

2 оператори, производствена линия Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

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