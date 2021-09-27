



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 27 септември

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

5 медицински сестри Висше образование

1 логопед Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 МЕСТА

2 работници, механично почистване

на енергийни съоръжения Средно образование

1 касиер Средно образование

1 козметик Средно образование

1 фризьор Средно образование

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

2 изготвители,

боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование

1 образователен медиатор Средно образование

1 помощник-възпитател Средно образование

80 шофьори, товарен автомобил

/международни превози Средно образование, гр. Пловдив

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

2 продавач,консултанти Средно образование

4 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

12 продавач-консултанти Срочен договор

11 общи работници Срочен договор

3 куриери Срочен договор

5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

5 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор

4 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 шивач Срочен договор

1 автомонтьор Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби Срочен договор

1 дограмаджия, дърво/пластмаса, алуминий Срочен договор

1 шофьор, автобус/кат. Д/ Срочен договор

1 месач обект с. Яхиново Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

4 застрахователни брокери Срочен договор

2 технически сътрудници Срочен договор

1 разносвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

4 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 помощник кухня Срочен договор

1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор

2 търговски представители Срочен договор

1 общ работник ,промишлеността Срочен договор

1 продавач –павилион обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор

1 консултант промотьор ,продажби обект с.Блатино Срочен договор

2 шивачи обект с.Блатино Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 монтажник Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор

2 машинни оператори,пералня/перачница обект Сапарева баня Срочен договор

1 управител обект Сапарева баня Срочен договор

1 организатор, дейности Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 администратор, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 обущар Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор

1 танцьор обект с. Ресилово Срочен договор

1 фактурист обект с. Ресилово Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с. Ресилово Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 чистач, производствени помещения Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор