Прииждаща лава унищожава къщи на Канарските острови

Прииждане на лава е унищожило около 100 жилища на испанския остров Ла Палма, който е част от Канарските острови, предаде "Франс прес".

Това стана ден след изригването на вулкан там, принуждавайки хиляди да напуснат домовете си, уточниха местните власти.

"Към момента сме евакуирали 5 000 души, а около 100 жилища бяха унищожени", посочи Лорена Ернандес Лабрадор, местна съветничка, отговаряща за обществената безопасност.

От общия брой на евакуираните след изригването на вулкана приблизително 500 са туристи. Близо 85 000 души живеят на Канарските острови, засегнати от изригването на вулкана.

"Всички служби са готови да действат координирано", увери в "Туитър" испанският премиер Педро Санчес.

Той дори отложи визитата си в САЩ, за да посети засегнатия регион.

Остров Ла Палма, засегнат от поредица земетресения с ниска интензивност през последните седем дни, регистрира първото изригване на вулкана от 1971 г. насам.

