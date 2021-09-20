Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 20 септември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
5 медицински сестри Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 МЕСТА
2 работници, механично почистване
на енергийни съоръжения Средно образование
1 касиер Средно образование
1 козметик Средно образование
1 фризьор Средно образование
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
2 изготвители,
боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование
1 работник, поддръжка Средно образование
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно образование
80 шофьори, товарен автомобил
/международни превози Средно образование, гр. Пловдив
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
2 продавач,консултанти Средно образование
4 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
8 продавач-консултанти Срочен договор
9 общи работници Срочен договор
3 куриери Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор
6 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
1 сервитьор Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор
4 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
2 шивачи Срочен договор
1 автомонтьор Срочен договор
1 мърчандайзер, продажби Срочен договор
1 дограмаджия, дърво/пластмаса, алуминий Срочен договор
1 шофьор, автобус/кат. Д/ Срочен договор
1 месач обект с. Яхиново Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
4 застрахователни брокери Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 разносвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор
4 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
1 чистач /хигиенист обект с.Крайници Срочен договор
1 отчетник ,счетоводство Срочен договор
1 помощник кухня Срочен договор
1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор
2 търговски представители Срочен договор
1 общ работник ,промишлеността Срочен договор
1 продавач –павилион обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор
1 консултант промотьор ,продажби обект с.Блатино Срочен договор
2 шивачи обект с.Блатино Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
2 диспечери, транспортни средства обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 монтажник Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция обект с. Баланово Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор
2 машинни оператори,пералня/перачница обект Сапарева баня Срочен договор
1 управител обект Сапарева баня Срочен договор
1 организатор, дейности Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор