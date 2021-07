Почина вокалистът на „Юрая Хийп“ Джон Лоутън

Вокалистът на „Юрая Хийп“ Джон Лоутън е починал в навечерието на Джулай Морнинг – празникът, вдъхновен от най-известната му песен. Тъжната вест съобщи бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, който години наред организираше музикални фестивали със звезди от цял свят.

Лоутън е издъхнал след битка с рака.

Той е роден на 11 юли 1946 година в град Халифакс, Англия. Започва музикалната си кариера в Норд Шийлдс в началото на 60-те години на 20 век с групата "The Deans", които решават, че Джон трябва да е певецът. След това отива в групата "West One", а по-късно в "Stonewall.

През 1969 година се премества в Западна Германия, където му предлагат работа като певец в култовата германска рок група Lucifer's Friend ('69-'76 и '79-'95), с които записва 9 студийни албума. През 1976 година се присъединява към групата "Юрая Хийп" (Uriah Heep), с които записва албумите "Innocent Victim", "Firefly", "Fallen Angel" и "Live '79" и в продължение на 4 години изнасят концерти в Европа и САЩ.

През дългата си кариера Джон работи с някои от най-големите имена на рока, включително с Роджър Гловър - "Butterfly Ball" на живо в Роял Албърт Хол през 1975 година с Дейвид Ковърдейл, Глен Хюз, Иън Гилън и Туиги.

Джон сформира GunHill, преименувана през 1994 година на JLB - John Lawton Band, с която прави турнета във Великобритания и Европа.

През май 2006 година Джон и холандският китарист Жан Дюме (преди това от Focus) създават OTR (On The Rocks).

Джон Лоутън е популярен в България като изпълнител на парчето "July Morning". От 2004 година ежегодно изпълняваше песента на Камен бряг на зазоряване на 1 юли. Често участва и в други концерти в страната ни.



В края на 2008 година става водещ в съвместния филм на телевизия СКАТ и Община Бургас - "Джон Лоутън представя...", в който разказва за миналото на Бургас и други градове - околности, традиции и обичаи. През 2011 взема участие в популярния български филм, продукция на Нова телевизия, Love.net, като освен участието си допринася и с песента "Tonight", която е включена в саундтрака към филма.

През януари 2012 година записва албум с "Диана Експрес". Дълги години живя в Каварна. Направи много филми и клипове за страната ни, които публикуваше на своя сайт.

Наричаха го "Посланик на България". "Мисля, че има нещо много магическо в България, вълшебно, известна наивност. Хората са много земни, ако нещо не им харесва, те го казват веднага, но когато нещо им харесва, отново веднага си казват", споделяше Лоутън.