



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 5 юли

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 главен счетоводител Висше образование, област Русе

1 търговски директор Висше образование, област Русе



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 194 МЕСТА

5 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование

2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование

1 работник, кухня Средно образование

30 опаковачи Средно и по-ниско образование

20 оператори на шевна машина Основно образование

2 касиери Средно, основно образование

15 шивачи Средно образование

15 оператори, машини и съоръжения в металургията Средно образование, обект гр. София

5 механошлосери Средно образование, обект гр. София

18 сервитьори Средно образование

5 работници, кухня Няма изискване за обр-ие, обект гр. София

16 камериери/ки Средно,основно образование, обект с. Паничище

6 рецепционисти Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня

5 помощници, кухня Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня

1 чистач обект гр. Сапарева баня Средно, основно образование

20 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование

1 общи работник Средно, основно образование

5 склададжии Средно образование

5 общи работници Основно образование, обект гр. Бобошево

4 сортировачи Основно образование, обект гр. Бобошево

1 машинен оператор, производство на мебели Средно образование

4 кредитни консултанти/отчетник, кредити Средно образование

1 барман Средно образование

4 работници в произв.на козметични продукти Средно образование, обект гр. Радомир

1 монтьор, дървообработващи машини Средно образование, обект гр. Радомир

1 регистратор, лаборатория Средно образование

1 отчетник Средно образование

20 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ Средно образование, гр. Пловдив

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 сладкар-обучение Срочен договор

1 помощник, треньор-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

26 продавач-консултанти Срочен договор

16 общи работници Срочен договор

4 асистент продавачи Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

12 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи Срочен договор

4 куриери Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр.Стара Загора Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

5 работници, кухня Срочен договор

2 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 камериеири/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор

3 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор

3 сервитьори Срочен договор

1 асистент, офис Срочен договор

1 технически организатор Срочен договор

7 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник, строителство на сгради Срочен договор

1 работник,сладкарско производство Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Самоков Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 продавач-консултанти обект с. Крайници Срочен договор

1 общ работник обект гр. Велико Търново Срочен договор

1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор

2 помощници кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 специалист, обработка на данни обект гр. Бобошево Срочен договор

2 помощници кухня,

заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник, поддръжка Срочен договор

2 бармани Срочен договор

1 крояч, текстил Срочен договор

2 маникюристи Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

1 монтажник, кабели Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 работници, зареждане на рафтове Срочен договор

2 производители,обувки/ръчно Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло Срочен договор

2 пласьори, стоки Срочен договор

1 шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 салонен управител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 товарачи Срочен договор

1 автомонтьор Срочен договор

1 общ работник, поддържане на сгради Срочен договор

9 шивачи Срочен договор

2 гладачи Срочен договор

4 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор

4 помощник-треньори Срочен договор

1 помощник,кухня обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 обслужващ, бензиностанция обект гр. Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици чл.53а от МЗ по ЗНЗ Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори, помощник-сервитьори и камериери Срочен договор

и работник в кухня к.к. Златни пясъци Срочен договор

4 сервитьори; 10 миячи, съдове Несебър и Слънчев бряг Срочен договор

3 помощник-готвачи гр. Св. Влас , обл. Бургас Срочен договор

2 ръководители отдел в ресторант , 3 миячи съдове

1 транжор, 6 готвачи и 4 помощник, готвачи – обект с. Равда Срочен договор