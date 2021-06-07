Хванаха пиян шофьор в Дупница, счупено е стъкло на автомобил





Счупване на задно стъкло на лек автомобил “Фолксваген“ е заявено вчера в РУ Дупница. Автомобилът е бил паркиран на ул. „Св. Иван Рилски“ в село Блажиево. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на миналата седмица дупнишки полицаи са установили 31-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ да управлява след употреба на алкохол. Проверката е извършена на ул. „Св. Иван Рилски“ в града. Дрегерът е отчел резултат 1.60 промила алкохол в издишания въздух. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Дупница.