Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 28 юни:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 химик Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
1 специалист, качество Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
1 главен счетоводител Висше образование, област Русе
1 търговски директор Висше образование, област Русе
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 217 МЕСТА
5 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование
2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование
6 работници, кухня Средно образование
1 работник, строителството Средно и по-ниско образование
3 общи работници Средно образование, обект с.Мурсалево
32 опаковачи Средно и по-ниско образование
20 оператори на шевна машина Основно образование
2 касиери Средно, основно образование
1 готвач Средно, основно образование
1 фризьор Средно образование/проф. квалификация
15 шивачи Средно образование
1 касиер-фактурист Средно образование
15 оператори, машини и съоръжения в металургията Средно образование, обект гр. София
5 механошлосери Средно образование, обект гр. София
1 общ работник Средно образование, шоф.кат.”В”
22 сервитьори Средно образование
5 работници, кухня Няма изискване за обр-ие, обект гр. София
18 камериери/ки Средно,основно образование, обект с. Паничище
1 работник, поддръжка Основно образование, обект гр. Сапарева баня
6 рецепционисти Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня
7 помощници, кухня Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня
1 чистач обект гр. Сапарева баня Средно, основно образование
20 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование
1 общи работник Средно, основно образование
5 склададжии Средно образование
5 общи работници Основно образование, обект гр. Бобошево
4 сортировачи Основно образование, обект гр. Бобошево
1 машинен оператор, производство на мебели Средно образование
4 кредитни консултанти/отчетник, кредити Средно образование
1 барман Средно образование
1 готвач Средно образование, обект гр. Самоков
4 работници в произв.на козметични продукти Средно образование, обект гр. Радомир
1 монтьор, дървообработващи Средно образование, обект гр. Радомир
1 регистратор, лаборатория Средно образование
Сервитьор и готвач Обект на работа гр. Шабла
20 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ Средно образование, гр. Пловдив
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 управител, магазин Средно образование
3 управители,супермаркет Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 сладкар-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
29 продавач-консултанти Срочен договор
12 общи работници Срочен договор
4 чистач/хигиенисти Срочен договор
10 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор
5 шивачи Срочен договор
5 куриери Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
5 работници, кухня Срочен договор
3 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
2 камериеири/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор
3 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор
3 сервитьори Срочен договор
1 асистент, офис Срочен договор
1 технически организатор Срочен договор
6 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник, строителство на сгради Срочен договор
1 работник,сладкарско производство Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Самоков Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 продавач-консултанти обект с. Крайници Срочен договор
1 общ работник обект гр. Велико Търново Срочен договор
1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор
2 помощници кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 специалист, обработка на данни обект гр. Бобошево Срочен договор
2 помощници кухня,
заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Шишковци Срочен договор
1 работник, поддръжка Срочен договор
3 бармани Срочен договор
1 крояч, текстил Срочен договор
2 маникюристи Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 монтажник, кабели Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 работници, зареждане на рафтове Срочен договор
3 производители,обувки/ръчно Срочен договор
1 шивач, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 носач-товарач, стоки Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 касиер Срочен договор
2 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
8 пласьори, стоки Срочен договор
2 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 отчетник, платежни ведомости Срочен договор
1 салонен управител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици чл.53а от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори, помощник-сервитьори и камериери Срочен договор
и работник в кухня
12 пазачи, невъоръжена охрана;4 рецепционисти,хотел;4 камериери/ки;1 главен готвач;
6 помощник,готвачи;4 сервитьори;4 пиколо;4 бармани;10 миячи, съдове;3 работници, поддръжка и 7 работници, кухня
Сервитьор и готвач- обект на работа гр. Шабла
3 помощник-готвачи гр. Св. Влас , обл. Бургас
2 ръководители отдел в ресторант , 3 миячи съдове
1 транжор, 6 готвачи и 4 помощник, готвачи – обект с. Равда Средно, основно образование