Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 14 юни:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 химик Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
1 специалист, качество Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
1 медицинска сестра Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 227 МЕСТА
5 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование
2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование
6 работници, кухня Средно образование
1 работник, строителството Средно и по-ниско образование
3 общи работници Средно образование, обект с.Мурсалево
32 опаковачи Средно и по-ниско образование
20 оператори на шевна машина Основно образование
4 касиери Средно, основно образование
1 готвач Средно, основно образование
1 фризьор Средно образование/проф. квалификация
12 шивачи Средно образование
1 касиер-фактурист Средно образование
15 оператори, машини и съоръжения в металургията Средно образование, обект гр. София
5 механошлосери Средно образование, обект гр. София
1 общ работник Средно образование, шоф.кат.”В”
22 сервитьори Средно образование
5 работници, кухня Няма изискване за обр-ие, обект гр. София
3 спасители, плаж Средно образование /Документ за спасител
20 камериери/ки Средно,основно образование, обект с. Паничище
3 работници, поддръжка Основно образование, обект гр. Сапарева баня
6 рецепционисти Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня
9 помощници, кухня Средно,основно образование, обект гр. Сапарева баня
1 чистач обект гр. Сапарева баня Средно, основно образование
20 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование
3 общи работници Средно, основно образование
5 склададжии Средно образование
5 общи работници Основно образование, обект гр. Бобошево
5 сортировачи Основно образование, обект гр. Бобошево
1 машинен оператор, производство на мебели Средно образование
4 кредитни консултанти/отчетник, кредити Средно образование
3 бармани Средно образование
1 огняр Средно образование
1 готвач Средно образование
Сервитьор и готвач Обект на работа гр. Шабла
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 управител, магазин Средно образование
3 управители,супермаркет Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 работник, озеленяване-обучение Срочен договор
2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 общ работник-обучение Срочен договор
1 сладкар-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
4 продавач-консултанти Срочен договор
17 общи работници Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
5 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор
6 шивачи Срочен договор
5 куриери Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
2 работници, кухня Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
2 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 автомонтьори Срочен договор
5 пласьори, стоки Срочен договор
1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 сервитьор Срочен договор
1 пекар обект гр. Кочериново Срочен договор
1 асистент, офис Срочен договор
1 технически организатор Срочен договор
4 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник, строителство на сгради Срочен договор
1 работник строителство Срочен договор
1 работник,сладкарско производство Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 опаковач Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Блатино Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Самоков Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Крайници Срочен договор
1 общ работник обект гр. Велико Търново Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор
2 помощници кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 специалист, обработка на данни обект гр. Бобошево Срочен договор
1 общ работник, промишленост обект гр. Бобошево Срочен договор
2 помощници кухня,
заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Шишковци Срочен договор
2 маникюристи Срочен договор
1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор
1 работник, поддръжка Срочен договор
3 бармани Срочен договор
1 крояч, текстил Срочен договор
2 маникюристи Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 монтажник, кабели Срочен договор
1 мияч, съдове /ръчно обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 лаборант Срочен договор
2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 общ работник обект с. Мурсалево Срочен договор
3 работници, зареждане на рафтове Срочен договор
4 производители,обувки/ръчно Срочен договор
4 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори, помощник-сервитьори и камериери Срочен договор
и работник в кухня
12 пазачи, невъоръжена охрана;4 рецепционисти,хотел;4 камериери/ки;1 главен готвач;
6 помощник,готвачи;4 сервитьори;4 пиколо;4 бармани;10 миячи, съдове;3 работници, поддръжка и 7 работници, кухня