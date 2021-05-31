



Свободни работни мета за Дупница и региона от днес, 31 май:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 химик Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ

1 специалист, качество Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ

1 психолог Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 54 МЕСТА

5 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование

2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование

4 сервитьори Средно образование

6 работници, кухня Средно образование

3 работници, строителството Средно и по-ниско образование

3 общи работници Средно образование, обект с.Мурсалево

2 опаковачи Средно и по-ниско образование

2 миячи, съдове/ръчно Средно и по-ниско образование

20 оператори на шевна машина Основно образование

2 касиери Средно, основно образование

1 готвач Средно, основно образование

1 фризьор Средно образование/проф. квалификация

1 куриер Средно образование

1 шивач Средно образование

1 касиер-фактурист Средно образование

Сервитьор и готвач Обект на работа гр. Шабла

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

2 работници, смесено стопанство Основно образование

1 управител, магазин Средно образование

3 управители, супермаркет Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 опаковач Средно и основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 работник, озеленяване-обучение Срочен договор

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

5 продавач-консултанти Срочен договор

14 общи работници Срочен договор

3 чистач/хигиенисти Срочен договор

3 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 шивач Срочен договор

5 куриери Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

2 чистач/хигиенисти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 автомонтьори Срочен договор

5 пласьори, стоки Срочен договор

1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

1 пекар обект гр. Кочериново Срочен договор

1 асистент, офис Срочен договор

1 технически организатор Срочен договор

5 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник, строителство на сгради Срочен договор

1 работник строителство Срочен договор

1 работник,сладкарско производство Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 мияч,съдове/ръчно обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 опаковач Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Блатино Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Самоков Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Крайници Срочен договор

1 общ работник обект гр. Велико Търново Срочен договор

1 технически сътрудник обект с. Пиперево Срочен договор

1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор

3 помощници кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 фактурист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 младши юристконсулт обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач, павилион обект с.Мало село Срочен договор

1 продавач, консултант обект гр. Рила Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Рила Срочен договор

1 специалист, обработка на данни обект гр. Бобошево Срочен договор

1 общ работник, промишленост обект гр. Бобошево Срочен договор

2 помощници кухня,

заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Шишковци Срочен договор

2 маникюристи Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 работник, поддръжка Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 крояч, текстил Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

2 маникюристи Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

1 монтажник, кабели Срочен договор

1 мияч, съдове /ръчно Срочен договор

1 куриер/служба /офис Срочен договор

1 готвач Срочен договор

1 помощник-кухня,заведение за бързо хранене обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 обслужващ, бензиностанция/газстанция обект с. Баланово Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори, помощник-сервитьори и камериери Срочен договор

и работник в кухня

12 пазачи, невъоръжена охрана;4 рецепционисти,хотел;4 камериери/ки;1 главен готвач;

6 помощник,готвачи;4 сервитьори;4 пиколо;4 бармани;10 миячи, съдове;3 работници, поддръжка и 7 работници, кухня