Букмейкърите определят кой ще бъде победител на Евровизия

Музикалният свят тръпне в очакване на 65-ото издание на песенния конкурс "Евровизия". Той се завръща след двегодишна пауза, причинена от пандемията, а домакин ще бъде вторият по големина град в Нидерландия - Ротердам.

И тази година букмейкърите се надпреварват да предлагат атрактивни коефициенти за конкурса, през първоначалното сито на който ще преминат 39 участници. Полуфиналите са на 18 и 20 май, а големият финал с 20 кандидати за слава е на 22-ри (събота). В онлайн платформата на Bet365, например, детайлна информация за залозите може да бъде намерена в раздел "Спорт" --> Специални --> Свят --> Класация за песни Евровизия.

България също се вълнува заради варненката Виктория Георгиева, която ще ни представя с песента "Growing Up is Getting Old". Страната ни има добри традиции в конкурса през последните години, а коефициентът на букмейкърите също подкрепя това. Bet365 нарежда Вики на шесто място по шансове за спечелване. Ставката за победа на 23-годишната българка, която излиза под №13 на сцената във втория полуфинал, е 13,00. Любопитното е, че до скоро тя бе дори пета според прогнозите, но регистрира леко отстъпление сред букмейкърите. Въпреки това тя е много близо до Топ 4.

С по-големи шансове според букмейкърите са представителите на Италия, Франция, Малта Исландия и Кипър. Коефициентите на Bet365 за победител в "Евровизия" варират от 3,25 до 501,00.

Нашето момиче е поставено на второ място по шансове за успех във втория полуфинал, а коефициентът й за класиране на финала е почти минимален - 1,02. Виктория е определена за абсолютен фаворит от букмейкъра сред държавите от Балканския полуостров в секцията "Най-добър от регион". Сред останалите опции, които Bet 365 предлага за конкурса, са "Класиране в Топ 10", "Произход на победителя" и други.

На прогнозите на букмейкърите можем безспорно да имаме доверие. Пример за това е Поли Генова, която се яви на конкурса през 2016 г. с парчето "If Love was a Crime". То бе посочено като №4 по шансове да спечели и познайте къде завърши - под №4. Същото стана и с Елица и Стунджи, чиято песен през 2007 г. "Вода" бе класирана по предварителни прогнози на пето място и завърши именно под №5. Виктория Георгиева пък може да вярва в по-високо от шестото място, ако си спомним 2017 г., когато България бе представена от Кристиан Костов, който изпя „Beautiful Mess“. Букмейкърите му отреждаха трета позиция, а той завърши на "сребърната" втора. Последното ни засега класиране на финал е през 2018 г., когато Екуинъкс с парчето Bones“ завърши едва на 14-о място. Това бе и единственото сериозно разминаване в прогнозите, които ни отреждаха шеста позиция.

Всъщност това са четирите класирания на България във финалите на песенния конкурс от първото ни участие през 2005 г. досега. Това можеше да не е точно така, ако не бе дошла пандемията през миналата година. Тогава наш представител отново бе Виктория, чиято песен "Tears Getting Sober" бе определяна от букмейкърите като абсолютен фаворит за спечелване. Bet365 даде коефициент от 4,50 на българката, но заради пандемията тя не успя да се появи на голямата сцена .

Сега със сигурност цяла България отново ще стиска палци на чаровната Вики, която има шанс да изживее мечтата си. Bet365 пък ни дава възможност да увеличим парите си.