502 ще са секциите в чужбина за изборите на 11 юли





Централната избирателна комисия определи броя и местоположението на секциите в чужбина за парламентарните избори на 11 юли.

С решение от 18 май е разпоредено отварянето на 502 отделни изборни секции извън България.

Най-голям ще е броят им във Великобритания, Турция, Германия, Испания и САЩ. Регистрацията на партиите и коалициите за предсрочния вот започва на 20 май, а заявления за гласуване по настоящ адрес трябва да се подават не по-късно от 26 юни.

Ето и пълния списък на секциите извън страната:

Австралия - Мелбърн, Сидни;

Австрия - Виена (Посолство), Брегенц, Велс, Виена - 9-ти Бецирк,Виена - 10-ти Бецирк, Виена - 13-ти Бецирк, Виена - 22-ри Бецирк, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации), Виена - Дом Витгенщайн, Грац, Залцбург, Инсбрук, Клагенфурт, Линц;

Албания - Тирана Посолство;

Белгия - Брюксел Посолство, Антверпен, Антверпен - Берхем, Брюксел-Етербек, Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС, Гент - Синт Амандсберг, Гент, Льовен, Хаселт;

Великобритания - Абърдийн, Арма, Бирмингам, Бишъпс Стортфорд, Богнър Реджис, Борнмут, Брайтън, Бристол, Гилфорд, Глазгоу, Глостър, Дънди, Единбург, Екзитър, Имингъм, Ипсуич, Кардиф,, Кеймбридж, Ковънтри, Крю, Лийдс, Лондон Посолство, Лондон - Баркинг, Лондон - Голдърс Грийн, Принцес парк, Лондон - Гринуич, Лондон - Ийлинг, Лондон - Кройдън, Лондон - Лейтънстоун, Лондон - Палмърс Грийн, Лондон - Сатън, Лондон - Стратфорд, Лондон - Сърбитън, Лондон - Тотнъм, Лондон - Уест Грийн Роуд, Лондон - Уимбълдън, Лондон - Уолтъмстоу, Лондон - Ууд Грийн, Лондон - Хароу, Лутън, Манчестър, Мейдстоун, Норич, Нотингам, Нюкасъл, Оксфорд, Питърбъроу, Портсмут, Рединг, Саутхемптън, Тънбридж Уелс, Устър/Уочестър, Хемел-Хемпстед, Хъл, Чатъм, Честър, Шефилд;

ФР Германия - Берлин Посолство, БКИ - Берлин, Аахен, Аполда, Аугсбург, Билефелд, Бон, Бремен, Бренерхафен, Вилдесхаузен, Вормс, Вюртсбург, Гютерсло, Дармщат, Диценбах, Дортмунд, Дрезден, Дуисбург, Дюселдорф, Ерфурт, Есен, Йена, Карлсруе, Касел, Кемниц, Кобленц, Констанц, Кьолн 1, Лайпциг, Ландскут, Любек, Магдебург (Почетно консулство), Майнц, Манхайм 1, Мюнстер, Мюнхен (Генерално консулство), Мюнхен, Ноймаркт, Ноймюнстер, Оберамергау, Офенбург, Папенбург, Пасау, Равенсбург, Регенсбург, Ройтлинген, Саарбрюкен, Трир, Улм, Фирнхайм, Фрайбург, Фрайсен, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1), Фюрт, Хайлброн, Хайлделберг, Хам, Хамбург, Хановер, Щутгарт (Почетно консулство), Щутгарт;

Гърция - Атина (Посолство); Атина - Караискаки; Кавала; Неа Муданя; Никити; остров Кос; остров Крит, Ираклио; остров Крит, Йерапетра; остров Крит, Ретимно; остров Крит, Ханя, остров Миконос, остров Родос, Патра, Солун (Генерално консулство), Ставрос, Триполи;

Дания - Копенхаген (Посолство), Норебро, Одензе, Олборг, Орхус, Роскилде, Хернинг, Хорсенс;

Израел - Тел Авив (Посолство);

Ирландия - Дъблин (Посолство), Еннис, Корк, Туламор;

Исландия - Рейкявик;

Испания - Мадрид (Посолство), Аликанте, Алкала де Енарес, Алмонте, Аранда де Дуеро, Арресифе (Лансароте), Барселона (Генерално Консулство)2, Бенидорм, Бургос, Валенсия (Генерално консулство 2), Валядолид, Витория-Гастейс, Гандия, Гуадалахара, Ел Ехидо, Енгера, Ибиса, Йорет де Мар, Канталехо, Кастельон де ла Плана, Колядо Вилялба, Куенка, Лас Палмас де Гран Канария, Лейда, Леон, Мадрид, Малага, Марбеля, Мостолес, Мурсия, Олерия, Паленсия, Палма де Майорка, Палос де ла Фронтера, Памплона, Пуерто де Сагунто, Салоу, Сантани, Сарагоса, Сарон, Севиля, Сеговия, Тафая, Тенерифе, Торревиеха, Тудела, Фрага, Хатива, Хетафе, Хуеркал - Овера;

Италия - Рим (Посолство 2), Акония ди Куринга, Болония (Почетно консулство), Верона, Геноа, Колеферо, Милано (Българско училище)2, Милано (Генерално консулство), Неапол (Почетно консулство), Нетуно Перуджа, Пескара, Понтедера, Римини, Торино, Тренто, Триест;

Канада - Отава (Посолство), Брамптън, Ванкувър, Калгари, Монреал 1, Българска православна църква "Свети Иван Рилски", Монреал 2 Кот де Неж, Монреал 3 Гринфийлд парк, Торонто (Генерално консулство), Едмънтън, Ниагара Фолс, Вон;

Кипър - Никозия (Посолство), Лимасол, Паралимни, Пафос, Полис Хрисохус;

Люксембург - Люксембург, Люксембург - Щрасен;

Малта - Буджиба, Сейнт Джулианс;

Молдова - Тараклия (Консулство);

Нидерландия - Хага (Посолство), Айндховен, Амстердам, Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Енсхеде, Лелистад, Ротердам, Утрехт, Харлем, Хилверсум;

Нова Зеландия - Окланд;

Норвегия - Осло (Посолство); Берген; Олесунд; Сандефьорд; Ставангер; Трондхайм; Хамар;

ОАЕ - Дубай (Генерално консулство);

ОАЕ - Абу Даби (Посолство);

Полша - Варшава (Посолство);

Португалия - Лисабон (Посолство); Фаро;

Република Северна Македония - Скопие (Посолство), Охрид;

Република Южна Африка - Мидранд;

Румъния - Букурещ (Посолство);

Русия - Москва (Посолство);

САЩ - Чикаго-генерално консулство, Арлингтън Хайтс, Илинойс, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс, Маунт Проспект, Илинойс, Сейнт Питърсбърг, Флорида, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида, Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида, Нейпълс, Флорида, Лос Анджелис (Генерално консулство), Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния, Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния, Ървайн - Тъстин, Калифорния, Конкорд, Калифорния, Сан Франциско, Калифорния, Ню Йорк (Генерално консулство), Ню Йорк, Куинс, Ню Йорк-ПП при ООН, Далас, Тексас, Хюстън, Тексас, Бостън, Масачузетс, Нантъкет, Масачузетс, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания, Атланта, Джорджия, Вашингтон (Посолство), Денвър, Колорадо, Детройт, Мичиган, Минеаполис, Минесота, Лас Вегас, Невада, Ню Брънсуик, Ню Джърси, Сейнт Луис, Мисури, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон, Синсинати, Охайо, Финикс, Аризона, Шарлът - Матюс, Северна Каролина, Норуолк, Кънектикът;

Сингапур - Сингапур;

Словакия - Братислава (Посолство);

Словения - Любляна (Посолство);

Сърбия - Белград (Посолство), Босилеград, Цариброд;

Турция - Анкара (Посолство), Анкара, кв. Пурсаклар, Бурса (Консулска канцелария), Бурса, район Инегьол, Бурса, район Йълдъръм, Бурса, район Кестел, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле), Бурса, район Нилюфер (Караман), Бурса, район Османгази (Демирташ), Бурса, район Османгази (Йенибаглар), Бурса, Караджабей, Буюуккаръштъран, обл. Къркларели, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая, Измир, кв. Борнова, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже, Измир, Газиемир, кв. Сарънч, Истанбул (Генерално консулство), Истанбул, кв. Авджълар, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли), Истанбул, Байрампаша, Истанбул, кв. Башакшехир, Истанбул, кв. Газиосманпаша, Истанбул, кв. Гюнешли, Истанбул, кв. Есенюрт, Истанбул, кв. Картал, Истанбул, кв. Султангази, Гебзе, Измит, Къркларели, Люлебургаз, Маниса, гр. Текирдаг, област Текирдаг, гр. Ергене, област Текирдаг, гр. Капаклъ, Одрин (Генерално консулство), Чорлу, кв. Хавузлар, Чорлу, кв. Шейхсинан, Ялова;

Унгария - Будапеща (Посолство);

Финландия - Хелзинки (Посолство), Турку, Раума;

Франция - Париж (Посолство), Бордо, Гренобъл, Лил, Лион, Лотербург, Марсилия, Монпелие, Ница, Рен, Сен-Назер, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ), Туар, Тулуза;

Чешка република - Прага (Посолство), Бърно;

Швейцария - Берн (Посолство), Базел, Женева (ПП на РБ), Кройцлинген, Лозана, Локарно, Санкт Гален, Цуг, Цюрих;

Швеция - Стокхолм (Посолство), Гьотеборг, Малмьо.