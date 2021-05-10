Свободни работни места от днес, 10 май, за Дупница и региона:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 химик Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
1 специалист, качество Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 61 МЕСТА
8 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование
2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование
4 сервитьори Средно образование
3 работници, кухня Средно образование
8 работници, строителството Средно и по-ниско образование
3 общи работници Средно образование, обект с.Мурсалево
8 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 водач, мотокар Средно, основно образование
3 миячи, съдове/ръчно Средно и по-ниско образование
1 оператор, спомагателни съоръжения Средно образование
20 оператори на шевна машина Основно образование
Сервитьор и готвач Обект на работа гр. Шабла
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 работници, смесено стопанство Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
4 продавачи, разносна търговия-обучение Срочен договор
5 чистач/хигиенисти-обучение Срочен договор
1 работник, озеленяване-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб ”
1 продавач-консултант Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
8 продавач-консултанти Срочен договор
8 общи работници Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
2 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 шивачи Срочен договор
3 куриери Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни обект с. Баланово Срочен договор
1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Срочен договор
3 монтажници, изделия от дърво Срочен договор
3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 тапицер Срочен договор
3 работници, повърхностна обработка на дърво Срочен договор
1 общ работник, поддържане на сгради Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
2 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор
2 автомонтьори Срочен договор
5 пласьори, стоки Срочен договор
2 камериер/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 администратор, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 работник, спомагателни шивашки дейности обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 сервитьор Срочен договор
1 пекар обект гр. Кочериново Срочен договор
1 асистент, офис Срочен договор
1 технически организатор Срочен договор
3 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
4 общи работници, строителство на сгради Срочен договор
1 общ работник обект с. Дяково Срочен договор
1 технически изпълнител Срочен договор
1 работник,сладкарско производство Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 миячи,съдове/ръчно обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 сладкар обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 помощник, готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 спасител, басейн обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 работник, извозване и доставка Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА , Дирекция „Бюро по труда” по МЗ от ЗНЗ
1 общ работник чл.50 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори,
помощник-сервитьори и камериери Срочен договор