



Свободни работни места от днес, 10 май, за Дупница и региона:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 химик Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ

1 специалист, качество Висше образование/място по чл.38 от ЗХУ



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 61 МЕСТА



8 машинни оператори, обувно производство Средно,основно образование

2 шивачи, обувно производство Средно, основно образование

4 сервитьори Средно образование

3 работници, кухня Средно образование

8 работници, строителството Средно и по-ниско образование

3 общи работници Средно образование, обект с.Мурсалево

8 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 водач, мотокар Средно, основно образование

3 миячи, съдове/ръчно Средно и по-ниско образование

1 оператор, спомагателни съоръжения Средно образование

20 оператори на шевна машина Основно образование

Сервитьор и готвач Обект на работа гр. Шабла



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 работници, смесено стопанство Основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

4 продавачи, разносна търговия-обучение Срочен договор

5 чистач/хигиенисти-обучение Срочен договор

1 работник, озеленяване-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб ”

1 продавач-консултант Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

8 продавач-консултанти Срочен договор

8 общи работници Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

2 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи Срочен договор

3 куриери Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с. Баланово Срочен договор

1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Срочен договор

3 монтажници, изделия от дърво Срочен договор

3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 тапицер Срочен договор

3 работници, повърхностна обработка на дърво Срочен договор

1 общ работник, поддържане на сгради Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

2 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор

2 автомонтьори Срочен договор

5 пласьори, стоки Срочен договор

2 камериер/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 администратор, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник, спомагателни шивашки дейности обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

1 пекар обект гр. Кочериново Срочен договор

1 асистент, офис Срочен договор

1 технически организатор Срочен договор

3 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

4 общи работници, строителство на сгради Срочен договор

1 общ работник обект с. Дяково Срочен договор

1 технически изпълнител Срочен договор

1 работник,сладкарско производство Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 миячи,съдове/ръчно обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 сладкар обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 помощник, готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 спасител, басейн обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 работник, извозване и доставка Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА , Дирекция „Бюро по труда” по МЗ от ЗНЗ

1 общ работник чл.50 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

Готвачи, помощник-готвачи, сервитьори,

помощник-сервитьори и камериери Срочен договор