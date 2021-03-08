Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 8 март
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 43 МЕСТА
2 оператори ВЕЦ Средно образование
8 машинни оператори, фармацевтични продукти Средно, основно образование
1 готвач Средно образование
10 общи работници Средно, основно образование
15 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 счетоводител Средно образование, обект с. Каменик
2 обслужващи магазин Основно образование, обект с. Каменик
2 продавач-консултанти Основно образование
1 готвач Средно,основно образование обект к.с. Паничище
1 администратор /за фигнес зала-инструктор/ Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 бармани Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
10 шофьори, тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно, основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
4 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 барман Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
14 продавач-консултанти Срочен договор
10 общи работници Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
5 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор
2 техници,поддръжка на сгради и машини Срочен договор
24 шивачи Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
2 работници,сладкарско производство Срочен договор
2 автотенекеджии Срочен договор
1 сладкар обект с. Големо село Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект с. Големо село Срочен договор
2 гладачи Срочен договор
1 маникюрист Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия Срочен договор
2 куриери Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр. Бобошево Срочен договор
1 продавач консултант обект гр. Бобошево Срочен договор
1 опаковач Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр.Кочериново Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор
1 пазач Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
3 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект с. Бураново Срочен договор
1 работник, поддръжка обект с.Крайници Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни обект с. Баланово Срочен договор
1 шофьор, автобус обект с. Крайници Срочен договор
1 мияч, превозни средства обект с. Крайници Срочен договор
2 метачи обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 опаковачи Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 компютърен оператор Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 работник, поддръжка Срочен договор
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
2 обслужващи бензиностанция/газстанция обект с. Баланово Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Испания- селскостопански работници за бране на ягоди
Германия-работници за бране на гъби
Холандия- работници за бране на гъби
Чехия-оператори в завод за производство на климатици
- оператор в производството-електромеханичен монтаж в завод за автомобилни части