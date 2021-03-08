



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 8 март



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 43 МЕСТА

2 оператори ВЕЦ Средно образование

8 машинни оператори, фармацевтични продукти Средно, основно образование

1 готвач Средно образование

10 общи работници Средно, основно образование

15 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 счетоводител Средно образование, обект с. Каменик

2 обслужващи магазин Основно образование, обект с. Каменик

2 продавач-консултанти Основно образование

1 готвач Средно,основно образование обект к.с. Паничище

1 администратор /за фигнес зала-инструктор/ Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 бармани Средно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

10 шофьори, тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно, основно образование





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

4 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 барман Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

14 продавач-консултанти Срочен договор

10 общи работници Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

5 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр. Бобов дол Срочен договор

2 техници,поддръжка на сгради и машини Срочен договор

24 шивачи Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

2 работници,сладкарско производство Срочен договор

2 автотенекеджии Срочен договор

1 сладкар обект с. Големо село Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект с. Големо село Срочен договор

2 гладачи Срочен договор

1 маникюрист Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор

2 куриери Срочен договор

1 месач Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр. Бобошево Срочен договор

1 продавач консултант обект гр. Бобошево Срочен договор

1 опаковач Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.Стара Загора Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.София Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр.Кочериново Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор

1 пазач Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

3 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект с. Бураново Срочен договор

1 работник, поддръжка обект с.Крайници Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с. Баланово Срочен договор

1 шофьор, автобус обект с. Крайници Срочен договор

1 мияч, превозни средства обект с. Крайници Срочен договор

2 метачи обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 опаковачи Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник, поддръжка Срочен договор

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

2 обслужващи бензиностанция/газстанция обект с. Баланово Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES



Испания- селскостопански работници за бране на ягоди

Германия-работници за бране на гъби

Холандия- работници за бране на гъби

Чехия-оператори в завод за производство на климатици

- оператор в производството-електромеханичен монтаж в завод за автомобилни части