Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 6 декември

Свободи работни места за Дупница и региона от днес, 6 декември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрисконсулт Висше образование
1 мениджър екип Висше образование
1 главен инженер Висше образование
1 психолог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 31 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 заварчици Средно, основно образование
1 крояч, текстил Средно образование
9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование
1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование
5 общи работници Средно и по-ниско образование
2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование
2 продавач консултант на бензиностанция Средно образование
1 оператор преса за пелети Средно, основно образование
1 оператор спомагателни съоръжения Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 лекар
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 продавач,консултанти бензиностанция Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 продавач –консултант чл.50 от МЗ по ЗНЗ Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
12 продавач-консултанти Срочен договор
18 общи работници Срочен договор
8 куриери, служба/офис Срочен договор
1 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
1 продавач-консултанти обект гр.Стара Загора Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
2 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
1 диспечер, транспортни средства Срочен договор
1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор
15 шивачи Срочен договор
2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
3 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор
1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор
2 снабдител, доставчик Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор
1 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор
4 монтажник,кабели обект гр. Бобов дол Срочен договор
3 машинни оператори,шиене Срочен договор
1 касиери Срочен договор
3 продавачи,закуски и напитки Срочен договор
1 работник поддръжка Срочен договор
1 отчетник счетоводсво обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 помощник кухня/заведение за бързо хранене обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 разносвач доставки/ръчно обект гр.Сапарева баня Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник