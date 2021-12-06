



Свободи работни места за Дупница и региона от днес, 6 декември



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 юрисконсулт Висше образование

1 мениджър екип Висше образование

1 главен инженер Висше образование

1 психолог Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 31 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 заварчици Средно, основно образование

1 крояч, текстил Средно образование

9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование

2 продавач консултант на бензиностанция Средно образование

1 оператор преса за пелети Средно, основно образование

1 оператор спомагателни съоръжения Средно образование







ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач,консултанти бензиностанция Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 продавач –консултант чл.50 от МЗ по ЗНЗ Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

12 продавач-консултанти Срочен договор

18 общи работници Срочен договор

8 куриери, служба/офис Срочен договор

1 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

1 продавач-консултанти обект гр.Стара Загора Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

2 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства Срочен договор

1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор

15 шивачи Срочен договор

2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

3 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор

2 снабдител, доставчик Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор

1 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор

4 монтажник,кабели обект гр. Бобов дол Срочен договор

3 машинни оператори,шиене Срочен договор

1 касиери Срочен договор

3 продавачи,закуски и напитки Срочен договор

1 работник поддръжка Срочен договор

1 отчетник счетоводсво обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 помощник кухня/заведение за бързо хранене обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 разносвач доставки/ръчно обект гр.Сапарева баня Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник