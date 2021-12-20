Свободни работи места за Дупница и региона от днес, 20 декември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 мениджър екип Висше образование
1 главен инженер Висше образование
1 психолог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 заварчици Средно, основно образование
1 крояч, текстил Средно образование
9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование
1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование
5 общи работници Средно и по-ниско образование
2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование
2 продавач консултант на бензиностанция Средно образование
1 оператор преса за пелети Средно, основно образование
2 помощник-кухня Основно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование
2 машинисти, булдозер Средно образование
8 машинни оператори Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 лекар
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 продавач,консултанти бензиностанция Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 сладкар / обучение
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
6 продавач-консултанти Срочен договор
29 общи работници Срочен договор
5 куриери, служба/офис Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
3 продавачи, разносна търговия Срочен договор
3 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 диспечер, транспортни средства Срочен договор
1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор
15 шивачи Срочен договор
2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
3 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор
1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор
2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор
1 касиери Срочен договор
1 продавачи,закуски и напитки Срочен договор
1 работник поддръжка Срочен договор
1 отчетник счетоводсво обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 помощник кухня/заведение за бързо хранене обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 разносвач доставки/ръчно обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 камериер/камериерка Срочен договор
1 продавач, пазар Срочен договор
2 спедитор Срочен договор
1 фактурист Срочен договор
3 работник,зареждане на рафтове Срочен договор
1 домакин, сграда обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
2 продавач, разносна търговия обект гр.Пловдив Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор
5 шивачи обект с. Бараково Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор
3 автомонтьори Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник