



Свободни работи места за Дупница и региона от днес, 20 декември

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 мениджър екип Висше образование

1 главен инженер Висше образование

1 психолог Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 заварчици Средно, основно образование

1 крояч, текстил Средно образование

9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование

2 продавач консултант на бензиностанция Средно образование

1 оператор преса за пелети Средно, основно образование

2 помощник-кухня Основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини Средно образование

2 машинисти, булдозер Средно образование

8 машинни оператори Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач,консултанти бензиностанция Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА







ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сладкар / обучение



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

6 продавач-консултанти Срочен договор

29 общи работници Срочен договор

5 куриери, служба/офис Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

3 продавачи, разносна търговия Срочен договор

3 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства Срочен договор

1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор

15 шивачи Срочен договор

2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

3 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор

2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор

1 касиери Срочен договор

1 продавачи,закуски и напитки Срочен договор

1 работник поддръжка Срочен договор

1 отчетник счетоводсво обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 козметик обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 помощник кухня/заведение за бързо хранене обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 разносвач доставки/ръчно обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 камериер/камериерка Срочен договор

1 продавач, пазар Срочен договор

2 спедитор Срочен договор

1 фактурист Срочен договор

3 работник,зареждане на рафтове Срочен договор

1 домакин, сграда обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

2 продавач, разносна търговия обект гр.Пловдив Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор

5 шивачи обект с. Бараково Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Овчарци Срочен договор

3 автомонтьори Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник