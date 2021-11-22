



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 22 ноември



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЯСТО

1 психолог Висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 55 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование

20 шивачи Средно и по-ниско образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 заварчици Средно, основно образование

1 шофьор, разносна търговия Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование

1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

2 снабдител доставчик Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 продавач,консултанти Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 продавач –консултант чл.50 от МЗ по ЗНЗ Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

9 продавач-консултанти Срочен договор

1 технически изпълнител Срочен договор

16 общи работници Срочен договор

5 куриери, служба/офис Срочен договор

3 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

3 продавач-консултанти обект гр.Стара Загора Срочен договор

5 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 началник парк, автомобили Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 чистач, производствени помещения Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 автомонтьори Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Червен брег Срочен договор

6 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор

15 шивачи Срочен договор

2 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

3 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 монтажник, електронно оборудване Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор

2 снабдител, доставчик Срочен договор

2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 общи работници обект с. Джерман Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. Стара Загора Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. Пловдив Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор

1 склададжия обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 портиер обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 козметик Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

2 заварчици обект гр. Рила Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с. Ресилово Срочен договор

1 организатор, дейности обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 оператори, въвеждане на данни Срочен договор