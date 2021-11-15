Свободи работи места за Дупница и региона от днес, 15 ноември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 психолог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 49 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование
20 шивачи Средно и по-ниско образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 заварчици Средно, основно образование
1 шофьор, разносна търговия Средно образование
1 крояч, текстил Средно образование
9 шивачи мъжко /дамско облекло Средно, основно образование
1 барман Обект к.с. Паничище -Средно, основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител по руски език Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 лекар Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 продавач,консултанти Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 продавач –консултант чл.50 от МЗ по ЗНЗ Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
10 продавач-консултанти Срочен договор
16 общи работници Срочен договор
3 куриери Срочен договор
3 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
3 продавач-консултанти обект гр.Стара Загора Срочен договор
5 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 началник парк, автомобили Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 чистач, производствени помещения Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
4 автомонтьори Срочен договор
2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня и с. Червен брег Срочен договор
4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
1 диспечер, транспортни средства Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор
17 шивачи Срочен договор
4 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
5 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 помощник, кухня /без домашен обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Срочен договор
2 монтажници, електронно оборудване Срочен договор
1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор
1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор
2 снабдител, доставчик Срочен договор
2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 общи работници обект с. Джерман Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. Стара Загора Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. Пловдив Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор
1 склададжия обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 портиер обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 козметик Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
2 заварчици обект гр. Рила Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни обект с. Ресилово Срочен договор